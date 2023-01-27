«Полиция в Чехии взяла под конвой: руки за головой, мигалки». Новая звезда Карпина

«Ростов» Валерия Карпина ― одна из главных сенсаций нынешнего сезона. На зимнюю паузу команда ушла на третьем месте в РПЛ, а также со второго места вышла из группы в Кубке России. Лучшим бомбардиром в этом турнире сейчас является нападающий «Ростова» Егор Голенков. Он дебютировал в РПЛ ещё в 17 лет за «Крылья Советов», а потом ездил в аренды в Чехию и Португалию. Мы поговорили с ним о его путешествиях и работе с Карпиным.

— В отпуске ты летал на Шри-Ланку, когда половина РПЛ отдыхала по классике — в Дубае. Почему такой выбор?

— Я на самом деле тоже заезжал в Дубай на пересадке, пробыл там пару дней. С детства люблю футбол и географию, поэтому я фанат путешествий, во многих странах побывал. В этот раз выбирал между Бали и Шри-Ланкой. Хотелось в экзотическую Азию: океан, волны, сёрфинг.

— Что больше всего запомнилось в путешествии?

— Если честно, Шри превзошла ожидания. Я дважды был в Таиланде, поэтому ассоциировал Азию с грязью, навязчивыми местными, которые вечно хотят тебя обмануть. А оказалось что ланкийцы — очень гостеприимные, приятные люди. Думаю, так дружелюбно, как в Шри, меня встречали только сербы. Покупал сувениры в местной лавке на крупную по местным меркам сумму, около $ 100. C собой из номера не взял наличку, обращаюсь к продавцу: «Подожди, сейчас схожу за деньгами». А он мне: «Занеси, когда удобно, хоть завтра-послезавтра. Я тебе доверяю». Задружились с этим парнем, к концу отпуска он подарил мне цейлонский чай. А я ему – свою футболку. Так что теперь на Шри-Ланке как минимум на одного болельщика «Ростова» больше.

Егор Голенков во время отпуска Фото: Из личного архива футболиста

Или другая история: гуляем по пляжу, на встречу — ланкийцы. Видят, что мы туристы, и кричат нам по-английски: «Скорее за нами, там черепаха!». Вместе побежали за черепахой — она вышла на пляж откладывать яйца. Казалось бы, эти ребята видят такое каждый день – выгоды никакой. Просто от чистого сердца решили с нами поделиться эмоциями. Приятно!



— Ты попробовал сёрфинг. Как тебе?

— Думал, будет легче. Три раза позанимался, ожидал, что уже под конец буду легко управлять доской. С первого же занятия встал на сёрф, а дальше продвинуться не удалось. Но мне понравилось.



— За чемпионатом мира в отпуске следил?

— Конечно. Сначала болел за сборную Сербии, в финале – за Аргентину. Хотя по первым матчам был уверен, что они не выйдут из группы. Начали турнир просто ужасно. Даже с другом поспорил. Финал смотрел уже дома: в Самаре – с друзьями и семьей. Крутой матч, лучший на этом ЧМ, но не скажу, что лучший из тех, что я видел в принципе. Были игры и интереснее.



— Что отметил для себя из действий форвардов на этом ЧМ?

— Отметил прыжок Эн-Несири. Даже по трансляции было видно, что прыгает он очень высоко. А потом прочитал, что марокканец установил рекорд.

Что Голенков думает об игре «Ростова» в этом сезоне

— Как оценишь первую половину сезона для «Ростова»?

— Занимать третью строчку в таблице — круто. Где-то внутри было ощущение, что мы сможем забраться высоко. Я уже говорил, что нам по силам быть даже выше, чем в тройке. Мы выполняем все требования тренерского штаба, отсюда и результат. Конечно, работа каждого важна: не только тренеров, но и медицинского штаба, физиотерапевтов, персонала. И, конечно, наше старание как футболистов. Думаю, правильно будет оценивать результат по итогам всего сезона. Но мы точно проделали неплохую работу.



— Самый важный матч для «Ростова» в первой половине сезона?

— Перед последним матчем в Кубке в командный чат отправили план после зимнего отпуска: 2 января — медобследование, 3-го — первая тренировка. Ребята начали задавать вопросы: «Почему так рано?». Нам сказали, что есть план Б со сбором 12 января, однако для этого нужно обыграть «Ахмат». Но для нас это и был план А! Матч, кстати, получился на удивление легким. Я был вдвойне мотивирован: во-первых, хотелось продолжить борьбу в Кубке. Во-вторых, продлить отпуск на 10 дней. Иначе из Самары в Ростов пришлось бы выезжать в новогоднюю ночь, ха-ха. Добраться сейчас можно на поезде часов за 26-27.

— А какой матч по качеству был самым топовым в первой половине?

— Качественных матчей было достаточно много, иначе мы бы не оказались в тройке. Выделю 70 минут в Петербурге, матчи со «Спартаком», с «Динамо».



— Самая сложная встреча?

— Для меня самым эмоциональным получился матч в Самаре. Многие родные и близкие пришли на стадион поболеть за меня. При этом в «Крыльях» я очень многих ребят знаю, практически родной для меня коллектив. Самарские болельщики тоже меня не забыли. Я здесь провожу каждый отпуск, езжу к семье — меня узнают на улице чаще, чем в Ростове. Не скрою, очень хотелось победить — для спортсмена это нормально. При этом матч с «Крыльями» в Ростове воспринимал спокойнее.

Как поездки на автобусах и поездах убивают организм игроков «Ростова»

― Ты уже упомянул, как тяжело добраться до Ростова. Надоело ездить на автобусах и поездах?

― Для профессионального спортсмена это утомительно. Перед длительным выездом я стараюсь максимально не выспаться, чтобы поспать в дороге. Но на обратном пути так не сделаешь, все на эмоциях. После игр уснуть очень сложно даже дома, а в автобусе – невозможно. У нас был выезд в Москву ― обратно мы ехали 12 часов, я поспал только последний часик.



― Чем убиваешь время?

― Когда еду на выезд, то сплю и читаю. Из-за выездов стал чаще брать с собой книжки. Сейчас читаю Михаила Зарубина «За горизонтом». Это тревел-блогер, который побывал во всех странах мира. Очень интересно почитать про путешествия, например, в Афганистан. До этого прочёл автобиографию Ибрагимовича. Ещё общаемся с ребятами, в карты играем. Кто помладше – в покер и дурака, постарше – в бридж. Из молодых в него только Уткин играть умеет, но я тоже хочу научиться.

Егор Голенков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

― Не поверю, что за такое количество поездок у вас ни разу не было какой-либо абсурдной ситуации.

― В «Ростове», кстати, нет. Но есть история из дубля «Крыльев Советов». Мы ехали с игры на автобусе. Остановились ночью на обочине ненадолго. Поздняя осень, все в легкой одежде выбежали на улицу, без телефонов. Спустя минут 15 все пацаны вернулись в автобус, на обочине остались только легионер и наш парень, ждут очереди в туалет. Иностранец все дела сделал, зашёл обратно в автобус – и не сказал, что на улице остался ещё один человек. Мы и уехали. Парень, который остался на улице, подумал, что мы прикалываемся, а на деле в автобусе просто не заметили, что его нет. Пришлось пешком, а потом на попутке добираться до придорожной кафешки, где он попросил телефон и дозвонился нам. А мы поняли, что кого-то не хватает, только через полтора часа! В итоге скинулись всей командой, чтобы вызвать ему такси до Самары.

― Какими словами он вас встретил?

― Максимально добрыми, ха-ха. Говорит: «Стою рядом, вдруг поворачиваюсь: человека нет, автобус уезжает». Он вообще подумал, что мы решили над ним подшутить, поэтому не стал бежать за нами, орать. А потом понял, что это совсем не шутка.



― Такой график «Ростова» нарушает спортивный принцип?

― Наверное, нам тяжелее всего, но к нам другие команды приезжают играть – им тоже непривычно. Ребята из «Крыльев» сказали, что им было очень трудно. Посмотрим, что будет во второй части сезона.



― Как себя мотивировать, когда нет еврокубков в следующем сезоне?

— Спортсмен мотивирован всегда: футбол ли это, бридж или что-то другое – мы всегда хотим побеждать. Наверное, если раньше было бы обидно занять шестое место, то сейчас нужно обязательно быть в тройке.

В чём крутость Карпина, и как в «Ростове» измеряют жировую

― Комличенко рассказывал, что Карпину хватило шести слов, чтобы его перезагрузить. У тебя такое было?

― На летних сборах перед товарищеской игрой он меня успокоил. Этот разговор мне очень помог психологически ― в итоге я гол забил. Георгиевич один из самых топовых тренеров, что у меня были. Харизматичный, строгий, но справедливый. Очень важно, что он умеет правильный микроклимат в команде выстроить.

― В чём тебя прокачал Карпин?

― В тактике. Карпин объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов ― такой агрессивный «Ростов». Это помогает ― все на ворота, хотим зажать.



― Прочувствовал на себе, как Карпин следит за весом?

― Да, жировую измеряем часто.



― Есть штрафы для тех, кто в красной зоне оказывается?

― Пихач от Георгиевича ― самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то уничтожает.



― Он объясняет, зачем это нужно? Кажется, далеко не в каждой команде РПЛ настолько пристально за этим следят.

― Вообще не в каждой. Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу. Это наше преимущество. Нам всё объясняют, мы всё понимаем. У многих в команде есть личный диетолог.



― По тортикам никто не скучает?

― Мне повезло ― у меня к сладкому вообще нет никакой тяги.



― Карпин с вами играет на тренировках?

― Чаще Онопко и Осинов ― опыт виден. Сам Георгич пару раз играл либо на месте центрального защитника, либо вратарём в те моменты, когда мы отрабатывали выход из обороны. И он всегда находил варианты для передачи. Да, видно, что уже не тот возраст, не та резкость, но мышление ― космос.

Валерий Карпин даёт указания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Обойма сборной на последний матч сильно обновилась, было много футболистов «Ростова». Ты круто отыграл в Кубке, стал лучшим бомбардиром турнира. Не было мыслей, что окажешься в сборной на матчи с Узбекистаном и Таджикистаном?

― Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы скорее закрепиться в основе «Ростова» в РПЛ, а не только в Кубке. Конечно, я мечтаю о сборной. Для этого надо работать, стабильно выходить на уровень тех кубковых матчей ― тогда всё будет хорошо.



— Чего бы сам себе хотел добавить, чтобы после зимнего перерыва чаще играть в старте?

— Везения. Остальное придёт с упорным трудом на тренировках.

Как Fan ID не позволил бабушке Голенкова посмотреть матч с его участием

― Все ростовские игроки выступают против Fan ID.

― Да. Ты говорил про спортивный принцип в отношении переездов, но по мне — отсутствие болельщиков угнетает куда больше. Хочется играть при полных трибунах всегда, а не только во время кубковых матчей. Если Fan ID не будет этому мешать, я ничего против иметь не буду. Но, кажется, всё же мешает.



― У Комличенко из-за Fan ID дедушка не захотел ехать на матч. У тебя подобные история была?

― Уже рассказывал про матч в Самаре, когда многие родные пришли на стадион поболеть за меня. Но не моя бабушка. Она инвалид, передвигается только на коляске. Чтобы оформить Fan ID, нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе. Да, получить документ можно перед матчем, однако специальные кабинки расположены на улице. А матч был в ноябре, температура минусовая. Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле.



― Общим голосом эту ситуацию можно изменить?

― «Ростов» всё уже показал своей посещаемостью на матчах Кубка. Не знаю, как бы поступил в этой ситуации, будь я болельщиком, но уважаю любой выбор. Когда переходил в «Ростов», мне все говорили, что это очень футбольный город. И я никак не мог прочувствовать эту топовую атмосферу из-за Fan ID. Понял это на матчах Кубка.



― Кстати, про Ростов. На День города ты выкладывал снимки из знаковых для ростовчан мест: Центральный рынок, библиотека, фанатские граффити. Почему решил провести такую фотосессию?

— С большим уважением отношусь к городу, очень комфортно чувствую себя в Ростове. Решил поделиться своими любимыми местами, где я каждый день встречаю наших болельщиков и чувствую их поддержку.

Егор Голенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Голенков воспитывался в Академии имени Коноплёва и почему больше никогда бы не хотел играть в одной команде с Молло

― В 2015-м ты попал в «Крылья» из Академии Коноплёва.

― В своё время в академии была тройка нападения ― Грулёв, Глушенков, я. В воротах Ломаев играл.



― Все, кто сейчас в РПЛ. В чём была уникальность этой школы?

― Финансовая уверенность и структура. Академия была топовая ― нас ничего не отвлекало от футбола: две тренировки в день, там же учились. Могли месяцами с базы не выходить ― всё было. Академию тогда спонсировал Абрамович. Я самого Коноплёва не застал, но ребята постарше рассказывали, что он приходил на каждую игру ― можно сравнить с Галицким. Всё делал для футбола и ребят, лично со многими общался, внёс огромный вклад в российский футбол. У него же был даже проект стадиона прямо рядом с академией. Жаль, что не воплотился в жизнь, а сейчас все поля распродали.



― Это трагедия для нашего футбола, что мы потеряли такую топовую академию?

― Ещё не потеряли. Верю, что найдутся люди, которые возродят её. Коноплёва не стало, а всё держалось на нём ― он был основателем, главным во всём. После него какое-то время всё работало, но потом пошло на спад. Нужно было заинтересованное лицо, как тот же Галицкий.



― В «Крыльях Советов» ты работал с Франком Веркотереном. Каким он тебе запомнился?

― Это человек, который вывел меня в большой футбол. Я приехал из академии на просмотр в дубль «Крыльев». Ко мне подошёл помощник, спросил, сколько мне лет. А мне 15 было. Он такой: «Нифига себе». Видимо, впечатлило, что я в таком возрасте уже здоровый и бегущий. На следующий день тренировался с основой, потом дебютировал. Как человек Франк довольно скрытный, некоторые тренировки он вообще смотрел молча и просто делал выводы. Интересно, кстати, что он мне недавно писал на почту.

― Ого.

― Да, есть связь до сих пор. Написал, что смотрел наш матч с «Торпедо»: «Рад, что ты играешь в РПЛ, слежу за тобой, удачи!». Когда у меня контракт с Самарой закончился, мы тоже общались.



― Какие ощущения, когда в 15 лет тренируешься с основой команды РПЛ?

― Я не ожидал такого. На тренировках радовался каждому забитому голу, как будто в РПЛ их забивал. Не верил, что всё это действительно происходит. Приехал в «Крылья» с целью пройти просмотр в дубле, а тут раз – уже с основой тренируюсь.



― Как реагировали партнёры?

― В «Крыльях» тогда было много ветеранов, случался жёсткий пихач от старших. Психологически первое время было нелегко. Сергей Корниленко тогда ещё играл ― очень жёсткий на поле, кстати. В жизни он спокойный, а в игре, если заведётся…



― Ты вообще много кого в «Крыльях» застал. Йоана Молло, например.

― У меня осталось двоякое впечатление от него. Честно, я бы не хотел больше оказаться с ним в одной команде.



― Почему?

― Болельщики же видят только результативные действия. Но Молло ― это всегда минус один в обороне. Йоан вообще не отрабатывал. Тренировки для него ― ничто, потом он сам шёл в зал и занимался с железом. Хотя, безусловно, его действия в атаке в матчах и результативные действия ― топ. Помню случай ― последний матч Веркотерена, атмосфера в команде была не очень ― мы вылетали. У нас матч на Кубок с «Локо», Молло бьёт штрафной. Он подал в стенку, пошла контратака и гол. Возник конфликт с ним и у команды, и у тренера, потому что он не стал бежать обратно ― его и не хватило при обороне.

Йоан Молло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

― С Соболевым тебе как игралось?

― Я с ним конкурировал, когда он в первой части сезона-2019/2020 лучшим бомбардиром стал.



― Он был такой же заведённый и резкий, как и сейчас?

― Нет, у него и не было тогда нынешней уверенности. Сейчас он забивает ― может так себя вести.



― Можно было предположить, что через пять лет он будет одним из главных форвардов России?

― У него была классная чуйка, сейчас он её ещё сильнее развил. Саша знал, где оказаться в нужное время, как реализовать. В борьбе он очень хорош.



― Ты ещё и пережил историю вылета «Крыльев», когда они не должны были вылетать летом 2020-го.

― Это был шок. Нам все говорили, что «Химки» не пойдут в РПЛ. Мы заняли 15-е место, но нам сказали, что на 90% всё хорошо. Клуб даже устроил праздничный банкет, а потом узнали, что «Химки» всё-таки заходят. А мы вылетели в ФНЛ.

Аренды в Португалию и Чехию. Почему Европа не оправдала ожиданий и как в Чехии Голенков ходил под полицейским конвоем

― Как ты в 18 лет уехал в аренду в португальскую «Лейрию»?

― Я туда ездил ещё из академии на просмотровые сборы. Сказали, что я уже готов к игре за дубль, а эта команда тогда вошла в пятёрку по своему возрасту в Португалии. Предложили остаться, даже родителей хотели устроить на работу. Но в 15 лет совершить такой трансфер нельзя по правилам УЕФА. Через три года в Самаре у меня начались травмы, я не попадал в основу и решил сменить обстановку. «Лейрия» снова вышла с предложением.



― Сразу согласился?

― Да. Думал: хороший климат, топовый футбол ― Европа же, все о ней мечтают! А по итогу ― ни-че-го. Ни хорошего климата, ни топового футбола. Меня тот период прокачал только в бытовом плане: я прибавил в самостоятельности, научился жить один вдали от дома, а в футбольном — ничего не получил.



― Почему?

― После базы «Крыльев» привык к немного другим условиям – там просто нужно было тренироваться. В «Лейрии» поле находилось в пяти километрах от дома. Оно было искусственное, ужасного качества ― в России на таких в ЛФЛ играют. Поначалу я пробегал каждый день это расстояние, потом купил себе велосипед. А спустя время из-за искусственного покрытия начались травмы.



― С основой ты не тренировался?

― Да, я был в дубле вместе с Овсянниковым. Нам, естественно, пообещали, что мы будем в основной команде, но по факту – нет. У основы-то был хороший стадиончик, они играли в третьей лиге, а мы бегали на искусственном поле. Наверное, главный позитивный момент – выучил португальский язык. Как-то поймал себя на мысли, что португальский знаю лучше английского. Но сейчас уже будет трудно на нём говорить, не смогу, как на английском.

Егор Голенков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

― А в чешскую «Сигму» как уехал?

― Я уходил из «Крыльев», были варианты. В той же Португалии на топ-уровне только пять клубов, а у «Сигмы» нет даже базы, хотя это команда Премьер-лиги, которая борется за еврокубки. Мы тренировались просто на стадионе. Ещё не очень понял распорядок дня: в нагрузочный день ― двойная тренировка. Утренняя ― в 10 утра, потом обед в ресторане, потому что базы нет, после часик есть время поваляться, а в 14 в жару вторая тренировка. Я спрашиваю: «Зачем вторая так рано? Почему не сделать в 17? Жарко же». Мне отвечают: «У нас люди с разных городов. Как мы сделаем её вечером? Им будет невыгодно мотаться». А потом я получил травму, после которой отношение ко мне сильно поменялось.

― В чём проявилось?

― Думал, что никакой операции не нужно ― обычный ушиб. Мне сказали потерпеть три дня, но я понял, что колено не проходит. Подхожу и прошу отвезти меня на МРТ. Мне говорят: «Какая МРТ? Давай ещё недельку потерпим, это дорого». Потом они мне сказали, что МРТ надо будет ждать четыре дня, потому что всё по записи. В итоге спустя неделю я сделал всё-таки обследование, но мне отдали диск, где всё на чешском. А мне ведь надо показать повреждение врачам, которым я доверяю. В конце концов, я сорвался в Мюнхен, сделал заново МРТ – только после этого ситуация с травмой прояснилась.



― После такого отношения играть за команду не особо хотелось?

― Хотелось. В плане футбола всё топ, мне нравилось играть, на физику был акцент, много фанатов приходило, но всё, что около футбола… Расскажу ещё одну историю: как я из Праги не мог уехать после операции. Меня прооперировали, прилетел в Чехию, ну и понял, что делать там нечего – с травмой никому не нужен в клубе. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: «Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена». То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу.



― И как выбрался?

― Поехал в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу.



― Веселье.

― Да. Кстати, зарплату из Чехии я до сих пор не получил. По моим подсчётам они должны мне две зарплаты, а по их ― половину от одной. Из Португалии тоже не досчитался. В общем, когда договорился с «Ростовом», наступило облегчение.



― После таких неудачных рейдов у тебя нет для себя блока на переезд в Европу?

― После Португалии я говорил себе, что никогда не поеду. Но, конечно, хочется развиваться, пробовать. В Чехии всё усугубила травма – думаю, в ином случае я бы играл и был всем доволен. Однако эти истории сделали меня сильнее.



― Как должна пройти твоя карьера, чтобы ты был доволен её итогом?

― Уехать в топ-лигу. Мечта ― Англия, нравится уровень борьбы. Мне с детства говорят про «Ньюкасл», потому что они выходят на поле под Carmina Burana. «Крылья Советов» под этот же трек в своё время выходили. Будет символично поиграть именно там.