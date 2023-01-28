Фристайл от Владимира Федотова — в топ-5 спортивных клипов VK за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать Топ-5 спортивных клипов VK — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту. На этой неделе в подборку попали: клип аккаунта Олимпийских игр, Оля Черника, ПФК ЦСКА, Андрей Богданов и Денис Черногузов.
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
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