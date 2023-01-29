RMC Sport: Зидан не вернётся в «Реал» из-за плохих отношений с президентом Пересом

Французский специалист Зинедин Зидан вряд ли сможет рассчитывать на возвращение в мадридский «Реал» в эпоху президентства Флорентино Переса, с которым у тренера сложились натянутые отношения. Об этом сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, после неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в «Реал», но ему придётся искать другое место работы. Действующим главным тренером «Реала» является Карло Анчелотти, который и стал преемником француза на этой должности.
В качестве главного тренера Зидан трижды выиграл с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании. Об уходе специалиста из мадридского клуба стало известно 27 мая 2021 года. С тех пор Зидан не возвращался к работе тренера. «Реал» — единственный клуб, с которым Зидан работал на высоком уровне.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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