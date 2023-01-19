«Он видел во мне только грудь и зад». Обидчика Зидана обвинили в домогательствах

Президент французской футбольной федерации Ноэль Ле Гре – главный герой новостей последних недель во Франции. Сначала 81-летний функционер так обрадовался продлению контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, что оскорбительно высказался о Зинедине Зидане, отвечая на вопрос о его возможном приглашении в сборную.

Ноэль Ле Гре президент федерации футбола Франции «Зидан? Я никогда не говорил с ним на тему приглашения, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зинедин может пойти, куда захочет. Пытался ли Зидан связаться со мной? Я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, ещё устроить конкурс по поиску работы?»

За легендарного французского футболиста и тренера сразу вступились авторитетные личности. Ле Гре раскритиковали форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, даже президент Эммануэль Макрон был недоволен словами функционера.

«Президент, как и все французы, очень расстроен и шокирован. Никого не могут оставить равнодушным такие высказывания в адрес легенд французского спорта», – сказала Удеа-Кастера. Вице-президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и член исполкома Жан-Мишель Оля (президент «Лиона») требовали от Ле Гре уйти в отставку.

Футбольный чиновник принёс извинения Зидану: «Я хотел бы извиниться за свои высказывания, которые абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения ни к игроку, которым был Зидан, ни к тренеру, которым он стал. Я дал интервью, которое не должен был давать, противопоставив Дидье Дешама Зинедину Зидану, столкнув два памятника французского футбола. Признаю, что сделал неуклюжие высказывания, которые стали причиной недоразумения. Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам».



Но Ле Гре все равно был отстранён от должности исполнительным комитетом, который собрался 11 января на внеочередное заседание. Ноэль не сможет вернуться к работе до момента публикации результатов проверки по заказу министерства спорта Франции, которая запланирована на конец января.

Ноэль Ле Гре Фото: Antoine Antoniol/Getty Images

Но самая неприятная новость поджидала Ле Гре позже. Во вторник, 17 января, прокуратура Парижа сообщила, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о сексуальных домогательствах. Расследование поручили Комиссии по борьбе с преступлениями против личности (BRDP). Оно открыто на основе опубликованного отчёта Генеральной инспекции национального образования, спорта и исследований (IGESR), проведённой Министерством спорта Франции проверки федерации футбола, а также на многочисленных показаниях, опубликованных в прессе. Первой высказалась Соня Суид, 37-летняя агент компании CSM Sport & Entertainment. Бывшая профессиональная волейболистка рассказала о домогательствах со стороны Ле Гре.

Соня Суид спортивный агент «Ноэлю тогда было 72 года, а мне 28. Он никогда не смотрел на меня как на агента. Только как на конфетку, которую нужно пожевать. Если сказать грубо: он видел во мне только грудь и зад. Я одна из немногих агентов‑женщин, которая старается себя проявить. Но, несмотря на это, я понимала, что его интересовали только грудь и зад. Это унизительно».

«На данном этапе я не знаю ни фактов, в которых меня обвиняют, ни людей, которые за ними стоят. Я удивлён, что информация может быть раскрыта, хотя промежуточный отчёт ещё не был отправлен мне, и я не смог представить свои замечания по нему», – заявил сам Ле Гре.



Расследование в отношении 81-летнего функционера только начинается. Неизвестно, чем оно завершится, но, кажется, Ле Гре больше не вернётся на должность президента Федерации футбола Франции. Сейчас его основная задача – сохранить репутацию в случае, если он не виновен.