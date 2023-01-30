Стипиди: в «ПСЖ» есть футболисты сильнее Малкома. Как он может перейти в эту команду?

Футбольный функционер Павел Стипиди считает, что форвард «Зенита» Малком не перейдёт в «Пари Сен-Жермен», несмотря на новости о возможном трансфере.



«Есть в «ПСЖ» футболисты сильнее Малкома? Конечно есть! Как тогда может идти речь о том, что он может перейти к ним в команду? Сначала говорили про «Лион», сегодня появились парижане. Я считаю, что это фейки, которые не подтверждены никакой правдивой информацией.



Я не понимаю, для чего «Зениту» это нужно? Зачем сегодня клубу давать возможность распускать такие слухи? Это не даёт команде никаких плюсов. Наверное, для «Зенита» это выгодно или интересно, что дают новости ложные о том, что кто-то из его игроков переходит», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.



Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в услугах форварда «Зенита» заинтересован чемпион Франции — «Пари Сен-Жермен». Позже «Чемпионат» сообщил, что у Малкома был разговор с руководством клуба относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы.