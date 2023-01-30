Тренер молодёжки «Локо»: игроки были в восторге, когда познакомились с Борисом Ротенбергом

Тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин оценил назначение Бориса Ротенберга в московский клуб на должность директора департамента развития молодёжного футбола. Также наставник молодёжки рассказал о реакции игроков на знакомство с бывшим футболистом основной команды железнодорожников.

«Он совсем недавно вступил в эту должность. Борис — человек из футбола, он сам играл, он знает «Локомотив». Приглашение такого человека в клуб — большой успех. Борису самому это интересно, он человек образованный и грамотный. «Локомотиву» повезло. Он очень многим интересуется, переживает за всех ребят, в том числе за нас. Наши футболисты были в восторге, когда лично познакомились с ним», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».