Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжки «Локо»: игроки были в восторге, когда познакомились с Борисом Ротенбергом

Тренер молодёжки «Локо»: игроки были в восторге, когда познакомились с Борисом Ротенбергом
Комментарии

Тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин оценил назначение Бориса Ротенберга в московский клуб на должность директора департамента развития молодёжного футбола. Также наставник молодёжки рассказал о реакции игроков на знакомство с бывшим футболистом основной команды железнодорожников.

«Он совсем недавно вступил в эту должность. Борис — человек из футбола, он сам играл, он знает «Локомотив». Приглашение такого человека в клуб — большой успех. Борису самому это интересно, он человек образованный и грамотный. «Локомотиву» повезло. Он очень многим интересуется, переживает за всех ребят, в том числе за нас. Наши футболисты были в восторге, когда лично познакомились с ним», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».

Им не пришлось выбираться из нищеты. Кто из футболистов рос в богатых семьях? Им не пришлось выбираться из нищеты. Кто из футболистов рос в богатых семьях?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023