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Футболисты из богатых семей – Виалли, ван Перси, Гётце, Кака, Пике, Пирло, Льорис, Бирхофф, Бэмфорд, Марика, Ротенберг

Им не пришлось выбираться из нищеты. Кто из футболистов рос в богатых семьях?
Анатолий Романов
Кто из футболистов рос в богатых семьях?
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Виалли жил в замке, а семья Пирло делает собственное вино.

Типичная история для футболиста – выбраться из бедности и стать успешным и знаменитым благодаря спорту. Однако далеко не все классные игроки выросли в семьях с низким или обычным достатком. Некоторые жили бы жизнью, которой можно позавидовать и без футбольной карьеры. Тем не менее любовь к мячу сделала этих людей популярными фигурами.

Наш сегодняшний текст – об игроках из богатых семей. Добавим, что в этой статье не будет детей известных, состоятельных спортсменов. Иначе список получится гораздо бóльшим, а уникальность историй – меньшей.

Оливер Бирхофф

Оливер Бирхофф

Оливер Бирхофф

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Экс-нападающий сборной Германии, автор «золотого» гола на Евро-1996 занимал до декабря прошлого года должность в руководстве национальной команды. Бирхофф – был менеджером сборной Германии 18 лет. Оливер идёт по пути отца, который тоже сделал карьеру большого начальника, только в другой сфере. Рольф Бирхофф был членом совета директоров индустриальной компании и президентом Европейского союза электроэнергетической промышленности. Вероятно, он дал добро на то, чтобы сын занялся футболом, поскольку сам пробовал играть на позиции голкипера.

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Патрик Бэмфорд

Патрик Бэмфорд

Патрик Бэмфорд

Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Нападающий «Лидса», сыгравший осенью 2021-го свой первый и пока последний матч за сборную Англии, поздно раскрылся на уровне АПЛ. Но нужда не толкала его к борьбе за место под солнцем. Патрик вырос в обеспеченной семье (его отец был архитектором, а потом запустил собственный бизнес), так что мог играть в футбол в своё удовольствие. К слову, один из его дальних родственников Джозеф Бэмфорд – основатель строительной фирмы JCB. Будущий футболист хорошо учился, ему даже предлагали стипендию в Гарварде. Но Патрик выбрал спорт.

Робин ван Перси

Робин ван Перси

Робин ван Перси

Фото: Из личного архива футболиста

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мог использовать в качестве орудия своего труда не мяч, а кисточки и краски, если бы реализовал желание отца и стал художником. Однако у Робина был собственный путь.

Став футболистом, он наверняка удивил родителей – успешного скульптора Боба ван Перси и известную художницу и дизайнера ювелирных изделий Хосе Рас. Детство ван Перси провёл в богемной среде в Роттердаме. Но не всё было гладко. Родители развелись, когда Робину было три года, и он остался жить с отцом.

Джанлука Виалли

Джанлука Виалли

Джанлука Виалли

Фото: Gary M. Prior / Getty Images

Великий итальянский нападающий покинул этот мир пару недель назад в возрасте 58 лет. Виалли посвятил себя футболу, хотя мог жить не напрягаясь. Его отец был миллионером, успешно занимавшимся строительным бизнесом. Он воспитывал Джанлуку и четырёх его братьев и сестёр в настоящем замке с 60 комнатами. И, между прочим, болел за «Ювентус». Виалли-младший мог думать не о деньгах, а только о карьере, и он полностью реализовал себя на футбольном поле.

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Марио Гётце

Марио Гётце

Марио Гётце

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В 2014 году Гётце забил победный мяч сборной Германии на чемпионате мира. Поразительно, но и в этом случае автором победного гола немцев на крупном турнире стал игрок, выросший в обеспеченной семье. Его отец Юрген Гётце – бывший профессор факультета информатики Йельского и дортмундского университетов, человек с очень хорошей репутацией в Германии. Гётце-старший полностью поддерживал желание сына стать футболистом и оказался прав. Марио вошёл в историю страны.

Кака

Кака с отцом

Кака с отцом

Фото: Из личного архива футболиста

Обладателю «Золотого мяча» 2007 года не пришлось вырываться из фавел в борьбе за будущее. Отец экс-полузащитника «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Боску Лейте – успешный инженер-строитель. Семья его пусть и была не настолько богатой, чтобы покупать себе замки, но очень обеспеченной. Если бы Кака выбрал профессию отца, то, очевидно, хорошо бы зарабатывал и без футбола. Однако переезд в Сан-Паулу помог парню попасть в академию бразильского топ-клуба, и Кака стал миллионером благодаря спорту.

Уго Льорис

Уго Льорис

Уго Льорис

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

По окончании чемпионата мира в Катаре рекордсмен сборной Франции по количеству матчей и капитан «трёхцветных» завершил карьеру в национальной команде. Льорис, покорив со сборной практически все вершины, оказался столь же успешен в своём деле, как и его родители. Отец голкипера Люк был банкиром в Монте-Карло, а мать Мария – востребованным юристом. В 2008 году Уго не только дебютировал в сборной Франции, но и пережил вместе с отцом и братом личную трагедию – мать Льориса скончалась после болезни.

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Чиприан Марика

Чиприан Марика

Чиприан Марика

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Экс-нападающий «Шахтёра», «Штутгарта», «Шальке» и пятый бомбардир в истории сборной Румынии получал в детстве и юности всё, что хотел, благодаря своему отцу. Мирча Марика – крупный предприниматель, который сколотил серьёзное состояние, занимаясь строительным бизнесом. Видимо, сильнее всего Чиприан хотел стать футболистом. Он сделал хорошую карьеру, хотя и не стал суперзвездой. По её окончании Марика-младший остался в футбольном бизнесе. Он миноритарный акционер «Фарула».

Жерар Пике

Жерар Пике (слева)

Жерар Пике (слева)

Фото: Marco Rosi/Getty Images

У Пике очень уважаемые родители. Его отец – юрист и успешный бизнесмен, имевший собственную адвокатскую компанию. Мать – директор медицинского института в Барселоне, который специализировался на лечении травм позвоночника. Жерар мог выбрать любое занятие, перед ним были открыты все двери. Тем не менее Пике пошёл в деда Амадора Бернабеу. Тот тоже был связан с футболом, занимал должность вице-президента «Барселоны». Очевидно, никто в семье не пожалел о решении Жерара.

Андреа Пирло

Андреа Пирло

Андреа Пирло

Фото: Europa Press/Getty Images

Гениальный итальянский полузащитник, а ныне тренер Магомеда Оздоева в клубе «Фатих Карагюмрюк» мог бы продолжить дело отца и заняться нефутбольным бизнесом. Луиджи Пирло владел двумя металлургическими заводами (потом владельцем акций стал и сам Андреа), а мать Лидия была племянницей мэра города. Вдобавок у Пирло-старшего есть свой виноградник. Семья выпускает собственное вино – может продавать более 20 тысяч бутылок в год. Но Пирло-младший увлёкся футболом — и, как оказалось, не напрасно.

Борис Ротенберг

Борис Ротенберг

Борис Ротенберг

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонусом вспоминаем историю российского игрока. Семья Ротенбергов, в общем-то, в представлении не нуждается. Борис – сын предпринимателя и банкира, одного из богатейших людей страны Бориса Ротенберга. Ничто не вынуждало его пахать, чтобы играть в профессионалах на высоком уровне, тем не менее защитник дотянул до РПЛ. Поиграл за «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». Если бы не тяжёлая травма, которая, по сути, завершила его карьеру в 2018 году, Борис мог бы больше сыграть в элите российского футбола.

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