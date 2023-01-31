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Фабрицио Романо: защитник киевского «Динамо» Забарный близок к переходу в «Борнмут»

Фабрицио Романо: защитник киевского «Динамо» Забарный близок к переходу в «Борнмут»
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Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный может перейти в клуб АПЛ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Борнмут» близок к заключению соглашения по украинскому центральному защитнику Илье Забарному.

Если стороны окончательно согласуют сделку, Забарный сегодня вылетит в Англию, чтобы подписать контракт и пройти медицинское обследование.

Забарный – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за «бело-синих» 25 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн.

«Борнмут» располагается на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ. Английский клуб находится в зоне вылета, набрав 17 очков в 20 матчах.

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