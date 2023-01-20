«Борнмут» объявил о переходе Уаттары из «Лорьяна»

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Данго Абубакар Уаттара стал игроком английского «Борнмута». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Футболист перешёл в «Борнмут» из французского «Лорьяна». Контракт с новым клубом рассчитан на 5,5 лет. Данго будет выступать за «Борнмут» под 11-м игровым номером.

В текущем сезоне французской Лиги 1 полузащитник провёл 18 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Уаттара дебютировал за сборную Буркина-Фасо в товарищеском матче с Мавританией в декабре 2021 года. Он забил первый гол за свою страну в победном матче с Тунисом (1:0) в четвертьфинале Кубка африканских наций в январе 2022 года. Всего футболист забил пять мячей в 11 матчах за сборную Буркина-Фасо.

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