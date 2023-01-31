Великобритания передаст € 2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать € 2,6 млрд Украине. Деньги на счёт страны поступят от продажи футбольного клуба «Челси», которым ранее владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом сообщает The Telegraph.



После длительных проверок правительство Великобритании готово выплатить эти деньги со специального санкционного счёта. Для совершения транша потребуется одобрение ЕС.



В прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд. Власти Великобритании требовали, чтобы Абрамович ничего не получил с этой сделки, и после длительной проверки они в этом убедились.



Как сообщается, чиновники находятся на заключительном этапе оформления документов. Этот транш может стать одним из крупнейших благотворительных пожертвований на нужды Украины.