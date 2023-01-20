«Грязные войны». Украинскому волейболисту запретили играть в одном клубе с россиянином

В предыдущей команде Тимофей Полуян без проблем играл с волейболистом из России. Теперь ему это делать нельзя.

В волейбольном мире разразился уникальный скандал. Украинцу Тимофею Полуяну запретили выступать за турецкий «Хекимоглу» уже после трансфера в клуб по политическим причинам. Спортсмену угрожали серьёзными санкциями из-за того, что в команде играет российский волейболист.

Как всё это понимать?

«Мы не будем участвовать в подобных вещах»

14 января «Хекимоглу» объявил о переходе доигровщика Тимофея Полуяна. Украинец сразу попал в заявку на матч с «Галатасараем». «Хекимоглу» уступил в той встрече (1:3), а новичок всю игру провёл на скамейке запасных. Зато на паркет вышел россиянин Алексей Налобин.

Уже 16 января, через день после матча, Полуян самовольно покинул расположение «Хекимоглу». Как пояснил менеджер игрока, выступать за турецкую команду ему запретила Федерация волейбола Украины (ФВУ). В случае отказа волейболисту грозили запретом на выступление в составе сборной Украины и аннулированием игровой лицензии.

«Хекимоглу» сразу связался с ФВУ, которая предложила решение проблемы: уволить россиянина и взамен ему взять ещё одного украинского игрока. Подобные условия не устроили турецкий клуб.

«Они предложили расторгнуть контракт с российским игроком, пообещав прислать вместо него ещё одного украинца. Мы ни за что не будем участвовать в подобных вещах, которые противоречат духу спорта. Мы против всех форм войн и не согласны с тем, чтобы спортсмены были инструментами для этих грязных войн», – заявила в официальном обращении команда из Бурки.

Украинская сторона на заявление никак не отреагировала, более того, новостные порталы страны не стали публиковать новость в своих лентах. Между тем Алексей Налобин, невольно ставший участником инцидента, прокомментировал ситуацию.

«Позиция украинской федерации волейбола понятна. Я благодарен руководству клуба, что продолжило работу со мной», – коротко сказал россиянин «БО Спорт».

Ценный игрок

Этот случай, по своей сути, уникальный. Да, с конца февраля 2022-го были случаи, когда в разных видах спорта украинские игроки уезжали из российских клубов, но ситуаций, когда украинцу запрещали играть вместе с россиянином в другой иностранной команде, ещё не было.

Кажется, никто и не ожидал, что такое вообще может случиться, вероятно, именно по этой причине трансфер Полуяна в «Хекимоглу» и не был заблокирован. Что интересно, Тимофей в своей предыдущей команде «Соргун» играл вместе с другим россиянином Романом Даниловым. Тогда подобное никаких вопросов не вызывало.

Полуян был крайне необходим «Хекимоглу», который идёт на 11-м месте из 14 и находится на грани вылета из элитного дивизиона. Тем более у 25-летнего доигровщика неплохой опыт. До перехода в турецкие клубы он защищал цвета украинских «Локомотива» и «МХП-Винницы», словенской «Любляны», хорватской «Младости», китайского «Чжэцзяна» и «Аль-Айна» из ОАЭ. В этом году Полуян как игрок ротации выступал на чемпионате мира.

33-летний россиянин же до переезда в Турцию играл за «Локомотив Чита», «Югра Нижневартовск», «Кузбасс Кемерово», «Динамо Краснодар», «Енисей», немецкий «Фридрихсхафен», польский «Кельце», французские «Монпелье» и «Плесси-Робинсон», а также румынскую «Аркаду». За «Хекимоглу» Налобин выступает с начала этого сезона и уже успел стать важным игроком команды. Блокирующий входит в тройку лучших бомбардиров команды вместе с диагональным Брэдли Гюнтером и доигровщиком Кансыном Огбаем, а также находится в топ-3 лиги по очкам на блоке, у него их 36 в 15 матчах.

Неудивительно, что в таких условиях выбор был в пользу российского игрока, хотя «Хекимоглу» и планирует до конца бороться за свои права по Полуяну. В крайнем случае клуб из Бурки рассчитывает на компенсацию.