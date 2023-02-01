Жоау Канселу рассказал, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Португальский защитник Жоау Канселу объяснил, почему принял решение перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды.
«У меня было мало игрового времени, и это повлияло на моё решение. Дело не в Гвардиоле. Мне очень хотелось новых приключений, а «Бавария» — это клуб мечты. Я воспользовался шансом, когда он представился», — приводит слова Канселу журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 28-летний португальский футболист подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом. Сумма полноценного выкупа Жоау Канселу для «Баварии», по данным СМИ, составляет € 70 млн. Ранее сообщалось, что Канселу перешёл в «Баварию» из-за конфликта с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
- 1 февраля 2023
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