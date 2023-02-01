Бердыев выделил положительную сторону отъезда сильных легионеров из РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал отток легионеров из Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением об экспериментах на Winline Зимнем кубке РПЛ. Напомним, участие в нём, помимо сочинцев, примут московский «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».
«С уходом сильных легионеров уровень понизился. Но есть у российских футболистов возможность себя проявлять. Многое зависит от тренеров, которые работают с молодыми ребятами. Возможно, сейчас мы сделали шаг назад, чтобы потом сделать несколько вперёд.
Эксперименты внутри турнира – интересно. Что касается чистого времени, то я не сторонник этого», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Зимний кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 2 по 11 февраля. «Сочи» проведёт первый матч в пятницу, 3 февраля, с «Краснодаром» (19:30 мск).
- 1 февраля 2023
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