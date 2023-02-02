Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Бетисом»
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Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье завершился перенесённый матч 17-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Бетис» и «Барселона». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 65-й минуте: Бальде ворвался слева в штрафную и в борьбе с Пессельей прострелил во вратарскую, а там Рафинья опередил опекавшего его Абнера и с полутора метров вколотил мяч в сетку. На 80-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч «Барселоны». На 85-й минуте Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота.
«Барселона» набрала 50 очков в 19 матчах и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Реал» на восемь очков, но у мадридцев игра в запасе. «Бетис» (31) — шестой.
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