Брат Кокорина поддержал слова игрока о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Кирилл Кокорин, брат российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал слова футболиста о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни».
«Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне всё расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.
Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта», — приводит слова Кирилла Кокорина Metaratings.
Напомним, Кокорин был арестован за драку в центре Москвы в 2018 году. Позже его приговорили к 1,5 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года футболист вышел на свободу по УДО.
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