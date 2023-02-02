Агаларов рассказал об отношении к мнению о том, что все в «Уфе» играли на него

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о своём отношении к тезису о том, что в «Уфе» все играли на него.



«Много раз слышал, но не понимаю сути этих слов. Получается, если Холанд много забивает, весь «Манчестер Сити» играет только на него? Тот, кто на острие, завершает атаки, создаваемые всей командой, — мне кажется, так намного правильнее. Хочется кому‑то думать, что «Уфа» играла исключительно на Агаларова, — пожалуйста, но внутри команды все знают, что это не так. У нас забивали и другие, а сколько голевых моментов было у моих партнеров?



На установках не раздавались указания играть на меня, командная тактика под это точно не подстраивалась, точно могу сказать. «Грузите в штрафную, Гамид забьет», — никто в «Уфе» такого не говорил, наше турнирное положение в принципе исключало рискованные эксперименты. На поле выходили те, кто лучше проявлял себя на тренировках. И обороняться приходилось всем, включая меня. В «Ахмате» Сергей Ташуев вовсе сделал прессинг жестким правилом, а меня попросил больше участвовать в подыгрыше», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Агаларов в составе «Уфы» стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 19 голами.