Александр Соболев оценил правило с запросами на VAR в Зимнем кубке РПЛ
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новшество WInline Зимнего кубка РПЛ, в матчах которого можно запросить пересмотр момента судьями с помощью системы VAR.
«Нам уже это знакомо по Медиалиге — использовали такое. Нормально. Это же подготовка к сезону. Самое главное — набрать физическую форму», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 2 февраля, состоялась встреча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», основное время которого завершилось безголевой ничьей (0:0). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба — 2:1. Решающий удар нанёс форвард красно-белых Кейта Бальде, который вышел с начала второго тайма.
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