Джикия не стал отвечать на вопрос о жалобе «Зенита» в CAS из-за дисквалификации игроков

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о запросе «Зенита» в CAS с требованием обжаловать решение о дисквалификации футболистов сине-бело-голубых по итогам матча Фонбет Кубка России, в котором произошла массовая драка между игроками клубов.

«А как я должен ответить? Какой ответ вас устроит? Давайте не будем комментировать то, что было в прошлом году, и будем смотреть только вперёд», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу санкт-петербургского клуба и оставил в силе все решения о дисквалификации. Напомним, КДК отстранил игроков «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также футболистов «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть встреч.