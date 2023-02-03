«Настоящий лидер, обладающий тихой силой». Льорис — о завершившем карьеру в сборной Варане

Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал решение защитника Рафаэля Варана завершить карьеру в национальной команде.
«Он был настоящим лидером. Он был сдержанным, обладал тихой силой, с помощью которой мудро выражал свои мысли. Я хорошо помню нашу первую встречу весной 2013 года. Я сразу сказал себе, что мы будем проводить с ним много времени вместе (улыбается). Несмотря на свой юный возраст, он казался очень зрелым, и мы уже понимали, каким игроком он станет. В то время редко можно было увидеть, чтобы защитники такого размера двигались так быстро. То, что делал Раф, было чем-то новым. За прошедшие десять лет мы провели вместе много времени. Мы всегда доверяли друг другу, дополняли друг друга. Раф — альтруист, который всегда нацелен на успех команды. У него впереди ещё несколько хороших лет», — приводит слова Льориса L'Equipe.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ:
- 3 февраля 2023
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