Рыбус: надеюсь, Тавареш и Дуарте быстро выучат русский язык и будут в Москве как дома
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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от сборов команды перед рестартом сезона Российской Премьер-Лиги и Кубка России, а также выразил надежду на быструю адаптацию новичков красно-белых: Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
«Мы хорошо встретили ребят. Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском, английский ему пока даётся сложно. Надеюсь, они быстро выучат русский язык и будут чувствовать себя в Москве как дома.
Устал ли от сборов? У нас был перерыв в три дня между сборами. У кого‑то семья приехала, кто‑то съездил куда‑то. Да, сборы — это всегда тяжело. Ты вне дома и без семьи. Но надо потерпеть сейчас, чтобы потом был результат», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».
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