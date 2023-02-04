«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Фати из «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Ансу Фати, если каталонский клуб будет готов отпустить вингера, сообщает Sport.



Также отмечается, что возможный трансфер 20-летнего игрока считается приоритетом для «Манчестер Юнайтед».



«Барселона» сейчас не готова обсуждать переход, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.



Более того, Ансу Фати не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, а это, как сообщается, не нравится ни игроку, ни его окружению.



20-летний футболист забил три гола в 19 матчах Ла Лиги в этом сезоне.



«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» встретятся на стадии 1/16 Лиги Европы. Первый матч состоится 16 февраля.

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