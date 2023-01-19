Тренер «Барселоны» теперь работает в России! Он воспитал Гави, Фати и других звёзд

В это очень сложно поверить. В момент, когда российский футбол почти стёрли с европейской карты, в команду Второй лиги приехал тренер из структуры «Барселоны». Причём Франк Артига занимал там важные посты – пиковой должностью стала работа с командой до 19 лет. В этой роли он сменил не кого-нибудь, а Виктора Вальдеса. Сразу добился 11 побед подряд и чемпионства. А ушёл только через полтора года. Причём это не было увольнением. После восьми лет с разными юношескими командами специалист решил попробовать что-то новое.

Вряд ли тогда Франк предполагал, что в начале 2023-го станет главным в «Родине-2» – амбициозном проекте, задача которого к 2025 году выстроить успешную вертикаль клубов – от РПЛ до ЮФЛ и Академии. В том числе и под эту задачу приглашён один из лучших спецов «Барсы».

Важная деталь – переход не прямой. С весны 2021-го Артига уже не работал в гранде. В Испании сообщали, что сумасшедший контракт ему предложила федерация футбола ОАЭ. И он поехал тренировать сборную до 20 лет. Из-за его ухода руководству каталонцев пришлось делать большие перестановки в тренерских штабах юношеских команд. И вообще, уход тренера назвали большой потерей для «Барсы». Ведь через команды Артиги прошли Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Андре Онана, Гави, Карлес Перес, Ксави Симонс и некоторые другие потенциальные или уже нынешние звёзды. Причём работа точно не была формальной. У Франка внушительная репутация в Каталонии, его привлекают в качестве сильного эксперта по детско-юношескому футболу для различных экспертиз и конференций. Судя по всему, он действительно умеет развивать игроков. И теперь тренер займётся этим в «Родине».



«С владельцем нашего холдинга Сергеем Ломакиным мы не раз обсуждали идею интеграции в структуру клуба, преимущественно в направлении юношеского и молодежного футбола, качественных зарубежных специалистов. И вот настал момент перейти к действиям. Да, важно развивать своих тренеров, что мы и делаем. Но при этом возникла необходимость получить людей, которые не просто знают всё о современных тенденциях футбола, а ещё и доказали это делом в серьезной конкурентной среде ведущих футбольных стран.



Многих интересует механизм приглашения Франка Артиги. Поиски тренера в «Родину-2» Сергей Ломакин вёл давно. У нас международный холдинг, в нём работает Мичел Сальгадо – бывший футболист «Реала» и сборной Испании. Сальгадо порекомендовал нескольких испанских специалистов. После с ними провел общение Роман Дубов – куратор европейского офиса холдинга – а далее кандидатуру уже озвучили нам.



Илья Чебану, в прошлом вратарь клубов РПЛ, видел и знал работу Артиги в ОАЭ и помог нам лучше понять суть Франка как человека, а также его методы управления командой.

Так что к моменту нашей первой встречи с Франком в Дубае я знал об этом тренере достаточно много. Он произвёл очень позитивное впечатление и показал большое желание работать. У нас были вопросы по адаптации Артиги к российской действительности, но он развеял сомнения.



Мы говорили о том, что хотим видеть от него: рост футболистов, прогресс в индивидуальных качествах игроков, создание созидательной и атакующей ментальности. В итоге быстро возникло ощущение, что Франк – тот, кто нам нужен.



Теперь Артига – главный тренер команды «Родина-2». Важно, что прежний тренерский штаб, которым мы дорожим, сохранился. Теперь они работают вместе: оперативно нашли контакт и уже выглядят как единый механизм», – сказал «Чемпионату» главный операционный и спортивный директор клуба Алексей Зинин.

Франк Артига Фото: fcbarcelona.com

Интересно, что клуб заключил с тренером годичный контракт. Но при определённых условиях он продлевается. В руководстве будут смотреть на качество игры, прогресс воспитанников и результат – именно в такой последовательности. И нацеленность на долгосрочное сотрудничество точно присутствует.



«Мы ежедневно проводим совещания с участием тренеров и руководителей оргслужб первой и второй команд. Импонирует, как легко Франк подхватывает идеи и взаимодействует по всем вопросам. Он привык к этому за восемь лет в «Барселоне». Человек настроен на помощь главной команде, нацелен на рост игроков.

С глобальными выводами торопиться не стоит. Скажу лишь, что по итогам первых дней работы я общался с нашими молодыми игроками – и у них мощнейшие впечатления от тренера. А началось их знакомство с забавного эпизода. Перед началом первой тренировки Франк – человек, который выиграл с «Барселоной» 12 трофеев в юношеском и молодежном футболе – с грозным видом спросил: есть ли в команде болельщики «Реала». И руку поднял один человек. Потом испанец улыбнулся и сказал: да ладно вам, кто правда болеет за «Реал»? Откликнулось уже половина команды. Тренер разразился чередой шуток о том, как будет ребят перевоспитывать, и сразу расположил к себе команду. А потом резко перестроился: веселье – хорошо, теперь – работа. И она важнее всего!



Он требует большой интенсивности на тренировках. Для него быстрота мысли и исполнения – основа основ. Просит своих помощников постоянно взвинчивать темп, а от игроков – минимизировать количество касаний, и, следовательно, искать решения до приема мяча.



Мы обсудили с Артигой всех игроков. И ему интересно было понять человеческую суть каждого. В какой среде рос, характер. По мнению Франка, жизненные обстоятельства накладывают отпечаток на игровую стилистику», – отметил Зинин.

Клуб анонсировал и дальнейшее органичное и поэтапное приглашение зарубежных специалистов. Вместе с Артигой в «Родину-2» пришёл тренер по физподготовке Хосе Мария Техеда. Главная команда «Родины» за три с половиной года с даты создания добралась до ФНЛ и уже стала там крепким середняком. А к 2025 году вполне можно добраться и до ключевой цели проекта. И помощь иностранных специалистов в подготовке молодых кадров здесь как раз будет кстати.