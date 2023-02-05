«Мне кажется это несправедливым». Месси — о критике игроков Аргентины после победы на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на критику в адрес аргентинских футболистов за их бурные празднования на чемпионате мира.
«Мне подобная критика кажется несправедливой. Потому что нам никто ничего не дарил и мы всего добились сами, действуя при этом образцово как на поле, так и за его пределами. Игроки были впечатляющими и вели себя лучше, чем когда-либо.
Я думаю, что на нашем поведении стали делать большой акцент после матча с Нидерландами. Но никто ничего не анализировал и не говорил о том, что произошло до матча с их заявлениями, что произошло во время матча и что произошло в серии пенальти. Никто не говорит об их провокациях и нарушениях правил честной игры. Это они торопили наших игроков, когда мы собирались бить пенальти. Все говорят о том, что сделала Аргентина после победы, но никто не говорит об их поведении. Мне кажется, что нужно посмотреть повторы того, что произошло, чтобы потом высказать своё мнение», — приводит слова Месси Ole.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
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