Тренер «Брайтона» Де Дзерби: рад, что Кайседо не покинул клуб. Его здесь все любят

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби остался доволен тем, что полузащитник Мойсес Кайседо не покинул команду в зимнее трансферное окно.
«Я рад, что Кайседо остался с нами, все в клубе его любят. Я не знаю о его возможном уходе следующим летом», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
21-летний Кайседо стал игроком «Брайтона» в феврале 2021 года, перейдя из эквадорского «Индепендьенте» за € 5 млн (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Мойсес в 22 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло около € 70–75 млн, но клуб отклонил их.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
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