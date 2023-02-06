«Краснодар» — «Спартак»: во сколько матч Зимнего кубка РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Напомним, также участие в Зимнем кубке РПЛ принимают «Сочи» и «Ростов». В первом матче «Спартак» обыграл ростовчан в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 — пен.), а «Краснодар» оказался сильнее «Сочи» (1:0).

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Краснодар» (25) — на 8-м месте в таблице.