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Новичок «Челси» Андрей Сантос может уйти в аренду в другой клуб

Новичок «Челси» Андрей Сантос может уйти в аренду в другой клуб
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«Челси» может отдать в аренду новичка команды Андрея Сантоса, сообщает UOL.

18-летний полузащитник Андрей Сантос по-прежнему не получил разрешение на работу Англии.

Английский клуб будет вынужден отдать футболиста в другой клуб в случае неполучения разрешения.

Поскольку трансферные окна в европейских чемпионатах закрыты, основным вариантом может стать переход футболиста в бразильский клуб.

Сантос перешёл в «Челси» из «Васко да Гама».

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

«Челси» занимает девятую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.

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