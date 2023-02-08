Силкин: мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что хотел видеть в «Динамо» Александра Кокорина и Артема Дзюбу, играющих вместе.



«Именно я настоял на том, чтобы Кокорин перешел в «Динамо», мы здорово с ним работали. Кокорин действительно талантливый парень. Могу сказать так, что я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба, но руководство мне отказало. А по итогу, они вместе играли и в сборной, и в «Зените». Кто знает, как бы все сложилось, если бы они играли в «Динамо». Команда выступила бы по-другому тогда», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».



Кокорин сейчас играет в кипрском «Арисе», а Артём Дзюба находится в статусе свободного агента, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор».