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Силкин: мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало

Силкин: мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что хотел видеть в «Динамо» Александра Кокорина и Артема Дзюбу, играющих вместе.

«Именно я настоял на том, чтобы Кокорин перешел в «Динамо», мы здорово с ним работали. Кокорин действительно талантливый парень. Могу сказать так, что я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба, но руководство мне отказало. А по итогу, они вместе играли и в сборной, и в «Зените». Кто знает, как бы все сложилось, если бы они играли в «Динамо». Команда выступила бы по-другому тогда», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Кокорин сейчас играет в кипрском «Арисе», а Артём Дзюба находится в статусе свободного агента, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор».

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