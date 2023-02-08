Владимир Гранат: Дзюба играет с удвоенной энергией, когда ему есть что доказывать

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
«Конечно, Дзюба поможет «Локомотиву». Не стоит сомневаться в его лидерских качествах. К тому же Дзюба играет с удвоенной энергией, когда ему есть что доказывать. Как мне кажется, хорошее приобретение для «Локомотива». Команда собралась молодая, но внутри должны быть взрослые лидеры», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
34-летний Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. За красно-зелёных Дзюба будет выступать под седьмым номером.
Ранее в РПЛ Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Арсенал» и «Томь». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
- 8 февраля 2023
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