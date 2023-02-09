«Марсель» выбил «ПСЖ» с Кубка Франции, победный гол на счету Малиновского

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» принимал «ПСЖ». Матч состоялся в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Марсель» открыл счёт на 31-й минуте. Пенальти реализовал Алексис Санчес. В дополнительное время к первому тайму Серхио Рамос с передачи Неймара сравнял счёт.

На 57-й минуте украинский нападающий «Марселя» Руслан Малиновский забил победный гол в матче.

Таким образом, «Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «ПСЖ» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Франции является «Нант», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ниццу» со счётом 1:0.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Франции является «ПСЖ», команда выигрывала турнир 14 раз.