Вратарь «Зенита» Васютин рассказал о самом необычном опыте во время игры за границей

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, на правах аренды выступавший в норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене», рассказал о самом необычном опыте, полученном во время игры за зарубежные клубы.

«Самый необычный опыт за границей? Отмечу Норвегию, где раз в неделю перед тренировкой у нас было занятие с психологом. Где-то через два-три дня после игры вся команда собиралась в раздевалке, мы брали коврики для растяжки и йоги, свет выключался, и психолог начинал монолог. Вопросы никакие не задавали, все молчали, а он говорил: «Дышите под такой счёт, подумайте об этом, выдохните, отпустите всё. А теперь подумайте о самом классном ощущении».

Но фишка в том, что всё время он говорил на норвежском — а нас там человек семь легионеров. В команде был молодой помощник тренера, который больше общался с иностранцами, и вот он спрашивает меня, как медитация, как психолог. Я говорю, всё классно, только ничего не понятно, и нас тут таких семь человек! Он хлопает себя по лбу: «Точно!» Они обсудили всё с психологом, тот объяснил, чем все занимаются, и попросил каждого найти на своём языке где-нибудь в Сети 10-минутную медитацию. Они там все плюс-минус про одно, нужно было найти подходящую по голосу и тексту и на следующем занятии включить эту запись в наушниках. Это было что-то новое, интересное и классное. Больше нигде такого не встречал», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».