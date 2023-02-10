Защитник «Сочи» Миладинович рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым, который недавно возглавил команду.



«Что могу сказать о Бердыеве? Тут не надо ничего говорить, все всё знают про Курбана Бекиевича. Я лишь могу сказать, что очень рад шансу поработать с таким тренером. Чувствую, смогу только прогрессировать при нём.



Знаю ли я, что он обыгрывал «Барселону» с «Рубином» в Лиге чемпионов? Конечно! Тот матч не смотрел, но позже глянул обзор.



Близок ли мне стиль Бердыева? Да, но есть много вещей, о которых не знал. Он говорит, как надо действовать на поле, что мы должны исправить в игре. За руку пока не водил, но всё грамотно объясняет на теории. Наша задача – внимательно слушать и выполнять задания на поле», — приводит слова Миладиновича «РИА Новости».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Миладинович сыграл в четырёх встречах и получил одну жёлтую карточку.