«Он сыграл фантастически». Де Хеа — о выступлении Магуайра в матче «Лидс» — «Ман Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о победе над «Лидс Юнайтед» со счётом 2:0 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, а также о выступлении защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«Вы видели, как много эта победа значила в конце игры — для болельщиков и для игроков. Мы заслуживали трёх очков ещё в прошлом матче, но сегодня мы их добились. Отличная игра, мы знали, что если сможем сохранить ворота сухими, то выиграем встречу — именно так в итоге и произошло.

Мы сражались до конца, как одна команда. Некоторые игроки, вроде Гарри Магуайра, выступают не так часто. Но он сегодня был на поле и показал фантастическое выступление. А это значит, что вся наша команда играет сейчас в полную силу», — приводит слова де Хеа издание BBC.

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