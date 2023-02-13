Срна: Мудрик сам подписал контракт с «Челси», сам договорился и обсудил условия

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна высказался о переходе нападающего Михаила Мудрика в «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Я с Мишей говорил сначала как друг, потом как бывший футболист. Я поделился мнением. Конечно, если футболист хочет уехать, а по нему есть два одинаковых предложения, – пожалуйста, пусть выбирает. Если есть большая разница в предложениях, значит, мы договариваемся, а он пусть решает, хочет он в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», или в «Реал» Мадрид. Всё очень просто.



Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен в том, что слышал два дня назад, – Миша очень-очень доволен», — сказал Срна в видео, опубликованном на YouTube-канале Владимира Кобелькова.