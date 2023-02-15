Дзюба и Пиняев — в стартовом составе «Локо» на заключительный контрольный матч на сборах

Сегодня, 15 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Фурсан Испания» из ОАЭ. Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:30 мск.
Состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Магкеев, Смольников, Баринов, Куликов, Марадишвили, Пиняев, Камано, Дзюба.
В прошлой товарищеской встрече «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. В том матче дебютировали новички клуба Артём Дзюба и Игорь Смольников — они провели первый тайм. В составе железнодорожников отличились защитник Максим Ненахов и нападающий Сергей Пиняев.
Первую официальную игру 2023 года «Локомотив» проведёт 22 февраля. В матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-зелёные встретятся со «Спартаком». Начало игры — в 20:00 мск.
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