Дзюба сразу получил место в основе «Локомотива»! Пока впечатление только одно

Артём Дзюба дебютировал в «Локомотиве» уже через четыре дня после подписания контракта с московским клубом. Несмотря на то что экс-капитан сборной России провёл минимум тренировок с командой, Михаил Галактионов поставил нападающего в основу на матч с «Уралом». Оказались в условном стартовом составе и другие новички железнодорожников – защитники Херман Конти и Игорь Смольников. Очевидно, тренер хочет, чтобы эти трое успели сыграться с партнёрами до рестарта сезона. Тем интереснее было наблюдать за спаррингом «Локомотива» и прибавившего при Викторе Гончаренко «Урала».

«Локомотив» и после появления Дзюбы сохранил схему 4-3-3. Тройку в центре поля составили Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и молодой Михаил Щетинин. Левым вингером был Франсуа Камано, а в правого превратился Максим Глушенков. Не совсем его позиция, но при тактической модели с единственным форвардом Дзюбой либо так, либо на скамейке запасных. Возможно, Галактионов ещё попробует сыграть 4-4-2.

Что касается формы Дзюбы, то по его игре с «Уралом» можно сказать только одно – экс-капитан сборной России пока не готов. Выносы на центрфорварда, как правило, не приносили результата. Рывки и единоборства давались Артёму непросто. О налаженных взаимодействиях Дзюбы с остальными игроками группы атаки железнодорожников рассуждать невозможно. Отрезков с прессингом у «Локо» стало меньше, если сравнивать с последним спаррингом команды Галактионова на зимних сборах с соперником из РПЛ (игра с «Сочи» состоялась 29 января). «Локо» в основном защищался позиционно – всё же работа в прессинге не сильное качество Дзюбы и Глушенкова. При этом центрбеки «Урала» имели время на работу с мячом. Артём не оказывал на них большого давления, а перекрывал, как правило, опорника «шмелей».

Ничего интересного красно-зелёные с участием Дзюбы не создали. «Урал» в первом тайме выглядел более цельной командой. Екатеринбуржцы чаще наступали через правый фланг, но, пожалуй, не из-за того, что Смольников надёжнее Наира Тикнизяна, а из-за традиционно мощной вовлечённости в атакующие действия Дениса Кулакова. С правого края и пришёл гол в ворота новичка железнодорожников Ильи Лантратова. Начался эпизод с того, что Камано проиграл борьбу, после чего Кулаков и Лазар Ранджелович доставили мяч в штрафную Эрику Бикфалви. Защитная линия сдвигалась влево – случился разрыв, а Конте очень легко купился на ложное движение румына. Бикфалви свободно забил головой.

На второй тайм Дзюба и Смольников не вышли. Галактионов решил, что для первого матча новичкам хватит 45 минут. После перерыва тренер железнодорожников поменял вообще всех игроков, включая голкипера – Лантратов уступил место в воротах Худякову. Среди появившихся на поле футболистов был и ещё один дебютант «Локомотива», привлекающий особое внимание – Сергей Пиняев. Очень интересно было бы увидеть в деле связку Дзюба – Пиняев, ведь опытный форвард с юным вингером способны дополнять друг друга и делать разницу. Но не в этот раз.

Артём Дзюба Фото: fclm.ru

«Урал» тоже поменял всех полевых, Гончаренко выпустил трёх-четырёх совершенно неизвестных молодых футболистов. Перестановки скорее ослабили екатеринбуржцев, нежели москвичей. Хотя «Урал» мог забить быстрый второй гол после яркого соло в исполнении Юрия Железнова (к слову, это был не единственный мощный проход атакующего хавбека), обыгравшего по пути сменщика Смольникова – Дмитрия Живоглядова. Но Худяков вытащил сложный мяч, а вот его коллега из «Урала» не сумел спасти свою команду, когда Евгений Ненахов завершил широкую атаку железнодорожников отличным ударом с подбора. Ассистировал ему Пиняев.

А на 74-й минуте забил и Пиняев, терзавший оборону «Урала» на левом фланге. В быстрой ответной атаке Сергей получил пас на ход, включил свою скорость ракеты и пробил над выбежавшим из ворот голкипером. Красота! Ещё одна заявка от Пиняева на место в основе «Локомотива». Галактионову придется поломать голову над составом на кубковый матч со «Спартаком» через две недели. С той игрой, которую красно-зелёные показали до перерыва, они спартаковцам не соперники. Правда, матчи на сборах могут обманывать. Бывает, что в зимних спаррингах одна команда чаще проигрывает, а другая побеждает, но в сезоне они как будто меняются формами.

Сегодня же «Локо» без Дзюбы и Смольникова, перевернув игру, одержал победу – 2:1.