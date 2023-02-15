Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне открыл счёт в матче

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне открыл счёт в матче
Комментарии

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне открыл счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне матче 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Де Брёйне поразил ворота «Арсенала» на 24-й минуте встречи, отличившись после неудачной игры обороны «пушкарей». Защитник лондонской команды Такэхиро Томиясу ошибся при обработке мяча, позволив тем самым бельгийцу пробить из выгодной позиции.

Перед началом матча «Арсенал» занимал первую строчку в турнирной таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, набрав 51 очко. «Канониры» опережали идущий вторым «Манчестер Сити» на три очка, имея одну игру в запасе.

«Арсенал» реально сильнее «Манчестер Сити»? Разбор показателей лучших команд АПЛ «Арсенал» реально сильнее «Манчестер Сити»? Разбор показателей лучших команд АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023