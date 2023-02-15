«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне открыл счёт в матче

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне открыл счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне матче 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Де Брёйне поразил ворота «Арсенала» на 24-й минуте встречи, отличившись после неудачной игры обороны «пушкарей». Защитник лондонской команды Такэхиро Томиясу ошибся при обработке мяча, позволив тем самым бельгийцу пробить из выгодной позиции.

Перед началом матча «Арсенал» занимал первую строчку в турнирной таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, набрав 51 очко. «Канониры» опережали идущий вторым «Манчестер Сити» на три очка, имея одну игру в запасе.