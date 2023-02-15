«Арсенал» реально сильнее «Манчестер Сити»? Разбор показателей лучших команд АПЛ

АПЛ за последние годы приучила нас к двум сценариям: либо чемпионом становятся безоговорочно («Ливерпуль» в 2020-м, «Манчестер Сити» в 2018-м и 2021-м), либо две команды устраивают бешеную гонку за титулом (те же «Ливерпуль» и «Сити» в 2019-м и 2022-м). В нынешнем сезоне, к счастью, пока работает второй сценарий, но есть одно отличие. Если «Сити» традиционно претендует на чемпионство, то место «Ливерпуля» неожиданно для многих занял «Арсенал», который ещё недавно мог только мечтать о попадании в Лигу чемпионов.

Перед перенесённым матчем 12-го тура, который может оказаться чемпионским, «Арсенал» опережает «Сити» на три очка (по потерянным — на шесть). А как вообще объяснить феномен команды Микеля Артеты? Неужели его команда лучше, чем у Пепа Гвардиолы? Давайте разбираться.

Артета и Гвардиола играют по одной схеме. Но разница есть

Для начала немного контекста: Артета с 2016-го по 2019-й работал помощником Гвардиолы в «Сити» и участвовал в строительстве одной из лучших (если не лучшей) команд в истории АПЛ. Так что Микеля можно считать полноценным учеником Пепа. Неудивительно, что более молодой тренер перенял у своего ментора базовые игровые настройки.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Фото: Matt McNulty/Getty Images

И «Арсенал», и «Сити» бóльшую часть времени играют по схеме 4-3-3. Но есть нюанс: команда Артеты в нынешнем сезоне АПЛ использовала такую расстановку на протяжении 1045 минут, в то время как футболисты Гвардиолы делали это заметно дольше — 1427 минут. При такой схеме «Сити» действует в атаке продуктивнее:

«Арсенал» в среднем бьёт по воротам раз в 5,53 минуты. На гол требуется 47,5 минуты;

«Сити»: 5,38 минуты на удар, 32,4 минуты на гол.

А как команды умеют играть ещё? И у «Арсенала», и у «Сити» есть полноценный запасной план. Артета довольно часто (872 минуты в АПЛ) использует схожую с базовой схему 4-2-3-1, а Гвардиола переключается на расстановку 3-2-4-1 (275 минут). При таких данных статистика уже более близкая:

«Арсенал»: 6,1 минуты на удар и 39,64 минуты на гол;

«Сити»: 6,55 минуты на удар и 39,29 минуты на гол.

Но кое-какое отличие бросается в глаза моментально — ситуация с лучшими бомбардирами. У «Сити» он ярко выраженный: Эрлинг Холанд настрелял уже 25 голов и ушёл в отрыв от партнёров. Фил Фоден забил семь, Рияд Марез — пять. У «Арсенала» же мячей хоть и меньше, но распределяются они куда равномернее: Мартин Эдегор забил восемь, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли — по семь, Габриэл Жезус — пять.

Символично, что в этом плане «Сити» раньше был больше похож на нынешний «Арсенал». В прошлом сезоне в топ-3 лучших бомбардиров команды в АПЛ вошли Кевин Де Брёйне (15 голов), Рахим Стерлинг (13) и Рияд Марез (11). Сейчас позади чуть больше половины сезона, но Холанд уже далеко улетел от этих цифр.

Есть ли у «Арсенала» оверперформанс?

Оверперформанс (или оверперформинг) — это когда команда добивается результата, на который на самом деле не наигрывает. Как правило, такая удача длится относительно недолго, но иногда случаются настоящие чудеса. Каноничный пример — «Лестер» при Клаудио Раньери. Весь сезон-2015/2016 соперники ждали, когда недавний аутсайдер АПЛ начнёт сыпаться, а в итоге стали свидетелями самого сенсационного чемпионства в современной истории английского футбола.



«Арсенал» перед началом нынешнего сезона мало кто считал претендентом на титул. Год назад команда Артеты боролась за путёвку в Лигу чемпионов (и лишилась её по собственной глупости), но предпосылок для чемпионства, как казалось, не было. Возникает вопрос: насколько объективны достижения «Арсенала» в этом сезоне?

Основной критерий при оценке заслуженности результатов — разница между ожидаемыми голами (xG) и забитыми, а также между ожидаемыми (xGA) и реально пропущенными. В случае с «Арсеналом» ничего криминального нет, особенно если сравнивать с «Сити»:

«Арсенал» забил 46 голов при 42,2 xG, а пропустил 18 мячей при 21 xGA;

«Сити»: 56 забитых при 49,3 xG и 22 пропущенных при 21,3 xGA.

Если рассматривать отдельно только голы с игры (без стандартов), то общая тенденция сохраняется. У «Арсенала» меньше переизбыток забитых голов (37 при 35,21 xG против 43 при 38,42 xG у «Сити»), но больший показатель недопропущенных (12 мячей от соперников при 15,22 xGA против 15 при 15,21 xGA у «Сити»). При этом команде Гвардиолы более чем в два раза чаще не везёт с попаданиями в каркас ворот — семь против трёх у футболистов Артеты.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» Фото: David Price/Getty Images

Прогресс «Арсенала» кажется феноменом, но, судя по статистике, он естественен и воплощается в результаты настолько, насколько и должен. Удивительная история нынешнего сезона скорее упирается в «Сити». Гвардиола переключается на непривычный для себя футбол с нападающим, на которого ориентирована вся игра в атаке, и из-за этого появилось неизбежное проседание в результатах. В прошлом, чемпионском сезоне «Сити» за 22 тура набрал 56 очков, в этом — 48. Команда всё ещё прекрасна и сильна, но не настолько, чтобы выдать очередной забег на 90+ очков. Иначе «Арсенал» бы претендовал на вполне заслуженное, но всё же второе место.



*при написании статьи была использована статистика understat.com и infogol.net.