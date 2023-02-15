«Эта игра покажет, где мы находимся». Люк Шоу — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», а также рассказал, что «красные дьяволы» справились с провальным началом сезона.
«Да, это большая игра, которую мы все с нетерпением ждём. Думаю, это будет большое испытание, оно покажет нам, где мы находимся. Мы к этому готовы.
Моя плохая форма в самом начале сезона? Думаю, что не только я, но и команда в первых двух играх была далеко не там, где мы должны быть. Мы извлекли уроки из этого и выросли как команда, и я думаю, что это видно по нашим выступлениям. Тренер был действительно хорош, он оказал мне большое доверие, и я хочу отплатить за это своим выступлением», — приводит слова Шоу Manchester Evening News.
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