Тен Хаг: «МЮ» и «Барса» имеют амбиции выиграть ЛЧ, но реальность такова, что мы в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» рассказал об амбициях обоих клубов, а также назвал сильные стороны каталонцев.

«Думаю, что у обоих клубов есть амбиции выступать в Лиге чемпионов и проявить себя там, выйти в полуфинал и даже выиграть. Но реальность такова, что мы в Лиге Европы, а это показывает, что оба клуба нуждаются в перезагрузке. Думаю, что завтра вечером интересно встретиться друг с другом, потому что это поможет обеим командам. С такими тестами вы становитесь лучше.

Когда вы видите статистику «Барселоны», становится ясно, что она впечатляет. Они хорошо защищаются, но я думаю, что их самый большой навык заключается в том, что они так много владеют мячом. Когда у вас есть мяч, соперник не может забить», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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