Тен Хаг: «МЮ» и «Барса» имеют амбиции выиграть ЛЧ, но реальность такова, что мы в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» рассказал об амбициях обоих клубов, а также назвал сильные стороны каталонцев.
«Думаю, что у обоих клубов есть амбиции выступать в Лиге чемпионов и проявить себя там, выйти в полуфинал и даже выиграть. Но реальность такова, что мы в Лиге Европы, а это показывает, что оба клуба нуждаются в перезагрузке. Думаю, что завтра вечером интересно встретиться друг с другом, потому что это поможет обеим командам. С такими тестами вы становитесь лучше.
Когда вы видите статистику «Барселоны», становится ясно, что она впечатляет. Они хорошо защищаются, но я думаю, что их самый большой навык заключается в том, что они так много владеют мячом. Когда у вас есть мяч, соперник не может забить», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
- 15 февраля 2023
-
23:37
-
23:31
-
23:16
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:23
-
20:20