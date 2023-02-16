«Перевесило желание вернуться в европейский футбол». Конти — о переезде в Россию

Защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал о решении перейти в клуб из России, а также выразил мнение о санкциях, наложенных на российский футбол.



«Как в семье восприняли желание перейти в российский клуб? Конечно, определённые опасения возникали — сам понимаешь, по телевизору всякое показывают… Но моё желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения. К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России всё супер — нет повода для беспокойства.



Меня звали в США. Плюс была возможность остаться в Бразилии (в прошлом сезоне Конти выступал в аренде в клубе «Америка Минейро». — Прим. «Чемпионата»). Предложение от «Локомотива» оказалось достаточно неожиданным — я уже и не рассчитывал вернуться в европейский футбол. Именно это главная мотивация. Не деньги или что-либо ещё. К тому же я знал, что это большой клуб, в котором всё организовано на топ-уровне. Хочу добиться с ним успехов.



Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в первую лигу. Со своей стороны сделаю всё, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть ещё и Кубок России!



Нет еврокубков? На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все. Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить», — цитирует Конти «Спорт-экспресс».