«Крылья Советов» проиграли узбекскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче
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Сегодня, 16 февраля, самарские «Крылья Советов» встретились в товарищеском матче с клубом «Нефтчи» из Узбекистана. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд и завершилась победой узбекского коллектива со счётом 3:2.
«Нефтчи» забил три безответных гола в первом тайме. На перерыв команды ушли при разгромном счёте в пользу узбекской команды. Однако во втором тайме «Крылья Советов» вернулись в игру и забили два своих гола усилиями Александра Солдатенкова и Владимира Хубулова. Сравнять счёт не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Нефтчи» (3:2).
Стоит отметить, что сегодня «Крылья Советов» проведут ещё один товарищеский матч. Соперником самарцев станет московское «Торпедо».
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