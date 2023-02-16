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«Крылья Советов» проиграли узбекскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче

«Крылья Советов» проиграли узбекскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче
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Сегодня, 16 февраля, самарские «Крылья Советов» встретились в товарищеском матче с клубом «Нефтчи» из Узбекистана. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд и завершилась победой узбекского коллектива со счётом 3:2.

«Нефтчи» забил три безответных гола в первом тайме. На перерыв команды ушли при разгромном счёте в пользу узбекской команды. Однако во втором тайме «Крылья Советов» вернулись в игру и забили два своих гола усилиями Александра Солдатенкова и Владимира Хубулова. Сравнять счёт не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Нефтчи» (3:2).

Стоит отметить, что сегодня «Крылья Советов» проведут ещё один товарищеский матч. Соперником самарцев станет московское «Торпедо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2023, четверг. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 3
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
0:1 Бободжонов – 6'   0:2 Адхамзоде – 33'   0:3 Валиев – 39'   1:3 Солдатенков – 65'   2:3 Хубулов – 76'
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