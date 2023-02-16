«Крылья Советов» проиграли узбекскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче

Сегодня, 16 февраля, самарские «Крылья Советов» встретились в товарищеском матче с клубом «Нефтчи» из Узбекистана. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд и завершилась победой узбекского коллектива со счётом 3:2.

«Нефтчи» забил три безответных гола в первом тайме. На перерыв команды ушли при разгромном счёте в пользу узбекской команды. Однако во втором тайме «Крылья Советов» вернулись в игру и забили два своих гола усилиями Александра Солдатенкова и Владимира Хубулова. Сравнять счёт не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Нефтчи» (3:2).

Стоит отметить, что сегодня «Крылья Советов» проведут ещё один товарищеский матч. Соперником самарцев станет московское «Торпедо».