«Бавария» сохраняет интерес к Кейну

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему надеется подписать нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает издание SportBild.

Сообщается, что анализ, проведённый скаутской службой клуба, показал, что Кейн является идеальной кандидатурой, подходящей «Баварии» больше, чем любой другой нападающий в мире.

Немецкий клуб уже давно присматривается к англичанину и не теряет надежд подписать его в случае, если форвард решит не продлевать нынешнее соглашение с «Тоттенхэмом», истекающее следующим летом.



У Кейна есть возможность продлить свой контракт после 2024 года, однако «Тоттенхэм» хочет, чтобы игрок сделал это в текущем году. Тем не менее, по информации источника, лучший бомбардир «шпор» не будет торопиться с подписанием какого-либо соглашения.

Напомним, по ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 32 игры. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.