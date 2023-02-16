«Бавария» сохраняет интерес к Кейну

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему надеется подписать нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает издание SportBild.
Сообщается, что анализ, проведённый скаутской службой клуба, показал, что Кейн является идеальной кандидатурой, подходящей «Баварии» больше, чем любой другой нападающий в мире.
Немецкий клуб уже давно присматривается к англичанину и не теряет надежд подписать его в случае, если форвард решит не продлевать нынешнее соглашение с «Тоттенхэмом», истекающее следующим летом.
У Кейна есть возможность продлить свой контракт после 2024 года, однако «Тоттенхэм» хочет, чтобы игрок сделал это в текущем году. Тем не менее, по информации источника, лучший бомбардир «шпор» не будет торопиться с подписанием какого-либо соглашения.
Напомним, по ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 32 игры. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.
- 16 февраля 2023
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