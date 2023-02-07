«Тоттенхэм» может продать Кейна в «Баварию» или «Реал»

«Тоттенхэм» может продать форварда Гарри Кейна в Бундеслигу или Ла Лигу.
Как сообщает The Times, если летом возникнет необходимость отпустить игрока, потенциальными покупателями могут стать «Бавария» или «Реал» – при условии, что мадридскую команду возглавит Маурисио Почеттино, работавший в «Тоттенхэме» до 2019 года.
Однако в таком случае Кейн не сможет побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (260 мячей) – это одна из целей Гарри, забившего «Манчестер Сити» 200-й гол в лиге.
Ранее сообщалось, что «шпоры» не заинтересованы в том, чтобы нападающий присоединился к другому клубу АПЛ.
По ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 29 встреч. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти:
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