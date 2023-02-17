Месси и Кимпембе недовольны работой руководства «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба, сообщает L'Équipe.



По информации источника, форвард Лионель Месси и защитник Преснел Кимпембе не понимают, как руководство столичной команды могло летом отпустить полузащитников Леандро Паредеса и Идриссу Гейе в «Ювентус» и «Эвертон» соответственно, а также отдать в аренду «Бенфике» немецкого хавбека Юлиана Дракслера, в то время как на их место были приобретены Витинья из «Вулверхэмптона», Фабиан Руис из «Наполи» и Карлос Солер («Валенсия»).



Кроме того, игроки парижан недовольны продажей форварда Арно Калимуэндо в «Ренн» и приходом на его позицию Уго Экитике. В раздевалке столичного гранда также обеспокоены тем, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешёл в «ПСЖ» уже зимой, так как понимают, что линия обороны нуждается в усилении.



Напомним, «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» (0:1), потерпев третье поражение подряд.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду