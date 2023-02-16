Месси всё-таки уйдёт? Похоже, в переговорах с «ПСЖ» есть проблемы

Это был идеальный план. Лео Месси, выиграв ЧМ, в начале января вернулся в Париж. И на пойманной волне счастья ему должны были подсунуть новый контракт с «ПСЖ». Инсайдеры уже больше месяца соревнуются в ложной информации. И назначают разные сроки. Первоначально ожидалось, что двухлетнее соглашение заключат в середине января. Потом в конце. Дальше – в начале февраля. Но уже середина месяца. И всё по-прежнему тихо. Может, с новым договором какие-то проблемы?

Во Франции призывают не паниковать. Журналист L’Equipe пару дней назад сообщил, что переговоры перезапустятся сразу после первого матча с «Баварией». Хотя, учитывая результат («ПСЖ» проиграл 0:1), можно засомневаться. За несколько дней до этого портал Diario Sport выкатил два сценария продления контракта с футболистом: первый – договор на один год. Второй – по схеме «1+1». Всё зависит от желания Месси. Но всё это уже повторение слухов прошлого года. Пока мы знаем одно: соглашение действует до лета 2023-го. А значит, аргентинец уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Footmercato вообще опубликовал информацию, в которую точно многие болельщики не захотят верить: «ПСЖ» – не приоритетный вариант для Месси. Именно поэтому он не торопится с продлением. И вообще хочет посмотреть, как команда выступит в Лиге чемпионов. Плюс на будущую стратегию. Ведь уже давно ходят слухи, что клуб планирует расстаться с Неймаром и некоторыми другими футболистами. А контракт главной звезды Килиана Мбаппе тоже не вечен и заканчивается летом 2024 года.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лионелю, если что, точно есть из чего выбирать. Ведь сразу после победы Аргентины в Катаре на игрока вышли из Саудовской Аравии. И предложили безумные € 300 млн за сезон. Не секрет, что страна планирует подавать совместную с Египтом и Грецией заявку на проведение ЧМ-2030. И приглашение очередной звезды стало бы имиджевым успехом. Там ведь уже играет Криштиану Роналду. Как же было бы круто увидеть реинкарнацию великого противостояния. Однако тема быстро затухла. Ни одна из сторон так и не подтвердила факт переговоров.



Также никуда не делся вариант с возвращением в «Барсу». Хотя недавно брат Лео чуть не испортил отношения с клубом резкими высказываниями. Потом пришлось извиняться. Так что сейчас полный нейтралитет. Плюс рядом маячит «Интер Майами» – футбольный рынок США тоже готов раскошелиться ради возможности увидеть звезду, хоть и на закате карьеры. Правда, позиция самого Месси однозначна – он не хочет ехать в слабые лиги как минимум до 2024 года – тогда пройдёт Кубок Америки, там у легенды в планах поставить яркую точку в составе сборной.



Последнее публичное выступление руководства «ПСЖ» относительно контракта Лионеля Месси было 5 февраля.

«На данный момент мы ведём переговоры с Месси о его продлении, – сказал Луиш Кампуш Telefoot. – Я хотел бы сохранить его в проекте, глупо это скрывать. Мы ведём переговоры, чтобы достичь этой цели и чтобы он продолжал играть за нас».

До этого Marca сообщила, что у «ПСЖ» есть имиджевый план для Месси. Они хотят максимально отдалить его образ от «Барселоны». И если Лео завершит европейскую карьеру именно во французском клубе, то это якобы пойдёт на пользу парижанам в будущем. И бренд клуба будут ассоциировать именно с чемпионом мира. Но до сих пор всё это только в планах. Так и когда же новый контракт? Теперь L’équipe пишет, что на свежей встречи представители клуба и Месси не пришли к соглашению. Журналисты пишут, что скоро будет ещё одна встреча, но всё меньше верят в совместное будущее аргентинца и «ПСЖ».