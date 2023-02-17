Созин: поддерживаю игры России с клубами Бразилии. Не будет претензий к уровню соперника
Поделиться
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с клубами Бразилии. Ранее сообщалось, что эта игра может состояться в марте.
«В последние дни видел информацию, что сборная России может сыграть товарищеские матчи с клубами Бразилии. Это крутая идея. Вспомните нашу золотую хоккейную сборную с Фетисовым — к ОИ она готовилась, играя с командами НХЛ. Так почему бы нам, учитывая ситуацию, не сыграть с хорошими клубами?
Матчи в Бразилии – это другой настрой, другая публика. Да и никто не будет говорить, что мы играем с неизвестно какими сборными! К уровню соперника претензий точно не будет. Это хороший ход, я бы его поддержал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
00:28
-
00:26
-
00:16
-
00:07
-
00:07
- 17 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:44
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:17
Партнерский контент