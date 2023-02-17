Созин: поддерживаю игры России с клубами Бразилии. Не будет претензий к уровню соперника

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с клубами Бразилии. Ранее сообщалось, что эта игра может состояться в марте.

«В последние дни видел информацию, что сборная России может сыграть товарищеские матчи с клубами Бразилии. Это крутая идея. Вспомните нашу золотую хоккейную сборную с Фетисовым — к ОИ она готовилась, играя с командами НХЛ. Так почему бы нам, учитывая ситуацию, не сыграть с хорошими клубами?



Матчи в Бразилии – это другой настрой, другая публика. Да и никто не будет говорить, что мы играем с неизвестно какими сборными! К уровню соперника претензий точно не будет. Это хороший ход, я бы его поддержал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».