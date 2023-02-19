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«Ланс» уверенно обыграл «Нант» в матче Лиги 1

«Ланс» уверенно обыграл «Нант» в матче Лиги 1
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«Ланс» обыграл «Нант» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Финальный свисток главного арбитра Пьера Гайуста зафиксировал счёт 3:1.

На 34-й минуте Факундо Медина нашёл передачей Дейера Мачадо, который поразил ворота гостей и открыл счёт. Спустя две минуты Адриен Томассон удвоил преимущество «Ланса». Ещё до перерыва «Нант» отыграл один мяч: с передачи Моузеса Саймона гол забил Флоран Молле. На 74-й минуте защитник гостей Шарль Траоре поразил собственные ворота и установил окончательный счёт – 3:1.

«Ланс» набрал 49 очков, но остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от первой команды турнира, «Пари Сен-Жермен», составляет восемь очков. «Нант» (28) – на 13-м месте.

Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Мачадо – 34'   2:0 Томассон – 36'   2:1 Молле – 40'   3:1 Траоре – 74'
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