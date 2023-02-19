«Ланс» уверенно обыграл «Нант» в матче Лиги 1

«Ланс» обыграл «Нант» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Финальный свисток главного арбитра Пьера Гайуста зафиксировал счёт 3:1.
На 34-й минуте Факундо Медина нашёл передачей Дейера Мачадо, который поразил ворота гостей и открыл счёт. Спустя две минуты Адриен Томассон удвоил преимущество «Ланса». Ещё до перерыва «Нант» отыграл один мяч: с передачи Моузеса Саймона гол забил Флоран Молле. На 74-й минуте защитник гостей Шарль Траоре поразил собственные ворота и установил окончательный счёт – 3:1.
«Ланс» набрал 49 очков, но остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от первой команды турнира, «Пари Сен-Жермен», составляет восемь очков. «Нант» (28) – на 13-м месте.
- 19 февраля 2023
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