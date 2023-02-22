Бензема забивает в Лиге чемпионов 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси

Нападающий «Реала» Карим Бензема повторил рекорд нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Сегодня француз оформил дубль в матче с «Ливерпулем» (5:2). Эти голы стали его первыми в этом сезоне Лиги чемпионов.

Бензема забивает в главном еврокубке 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси. Оба футболиста забивают в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

Напомним, за первые 14 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» удалось дважды поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Джуниора и Карима Бензема, ещё один гол на свой счёт записал Эдер Милитао. Лука Модрич в этом матче отметился голевой передачей. Итоговый счёт матча — 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Ответный матч состоится 15 марта на стадионе «Сантьягу Бернабнеу» в Мадриде.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: