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Сычёв: хотелось бы видеть Сергея Пиняева лидером «Локомотива», чтобы он вёл игру команды

Сычёв: хотелось бы видеть Сергея Пиняева лидером «Локомотива», чтобы он вёл игру команды
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, какая ответственность лежит на полузащитнике красно-зелёных Сергее Пиняеве.

«В перспективе хотелось бы видеть Пиняева лидером «Локомотива». Хочу, чтобы он прогрессировал и вёл игру команды. Видно, что молодой и незаурядный футболист, которого у нас давно не было. Мне кажется, всё в его силах и возможностях. Надеюсь, он поможет команде и проявит свои лучшие качества», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Пиняев забил гол в ворота екатеринбургского «Урала» в товарищеском матче. Это его первый гол в составе железнодорожников. Пиняев завершил быструю атаку «Локомотива» точным ударом в дальний угол ворот. Счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви на 19-й минуте.

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