«Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе!

«Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России победил «Локомотив». Столичное дерби, несмотря на минус 15, наверняка понравилось пришедшим на матч болельщикам. Кстати, на первой официальной игре 2023 года в Москве присутствовал маскот «Чемпионата» – Тигр Чемп, которого вы сможете теперь увидеть на всех соревнованиях.

Гильермо Абаскаль, судя по всему, учитывал погоду при выборе состава на этот матч – «Спартак» вышел на поле без единого легионера! И если отсутствие в основе Квинси Промеса или Томаша Тавареша вряд ли кого-то удивило (зачем рисковать португальцем после долгой травмы?), то Алексиса Дуарте или Кейта Бальде в стартовом составе всё же ждали. Потерь у «Спартака» вообще было очень много: дисквалифицированные Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, травмированные Виктор Мозес и Наиль Умяров – вне заявки. Два зимних новичка, Промес с Бальде и Кристофер Мартинс Перейра – на скамейке. А вот у «Локомотива» появился с первых минут гвинеец Франсуа Камано. Но всё внимание привлекали к себе, конечно же, два других игрока железнодорожников – новички Артём Дзюба и Сергей Пиняев.

Обе команды сыграли по схеме 4-3-3, но с разной идеей. «Спартак» с самого начала контролировал мяч и территорию, а «Локомотив» достаточно глубоко оборонялся и делал ставку на контрвыпады. Всё то, что мы видели в последних спаррингах на зимних сборах, перенеслось и на первый официальный матч в 2023 году. Мороз подгонял футболистов, а подмороженное поле добавляло скорости. И этой скорости, прежде всего командной, было больше у команды Абаскаля.

Поначалу «Спартак» отыскал слабое звено в обороне «Локомотива» в лице Максима Ненахова. Михаил Игнатов из опасной позиции бил головой из-под левого защитника, а Павел Мелёшин, выцарапав мяч у Ненахова, вылетал один на один с Ильёй Лантратовым. В тех эпизодах железнодорожники избежали пропущенного мяча. Но гол всё равно назревал. У красно-белых были более осмысленное движение и хорошая подстройка игроков: спартаковцы целой группой насыщали зоны в атаке и быстро комбинировали. Вдобавок возвращали себе мяч и выше, и успешнее «Локомотива». Хозяева с трудом успевали за гостями, а на 16-й минуте команда Галактионова пропустила. Всё началось с ошибки центрбека Ильи Кузьмичёва (отдал неточный пас под давлением), после чего Руслан Литвинов и Данил Пруцев красиво завершили атаку. Литвинов, игравший, что любопытно, «восьмёрку», сделал тонкую голевую передачу пяткой, а Пруцев пробил из-под Даниила Куликова без шансов для новичка «Локо» Лантратова.

При счёте 0:1 «Спартак» хорошо находил и использовал свободное пространство. До перерыва гости нанесли девять ударов, а хозяева всего два (в створ – 4:2). Дзюба в первом тайме фактически никак себя не проявил, нормальных взаимодействий между ним и Пиняевым не было. «Локо» с экс-капитаном сборной России ещё только ищет себя. Зимой команда Михаила Галактионова готовилась до трансфера Артёма к одному футболу, а с Дзюбой надо играть в другой.

После перерыва «Локомотив» добавил в агрессии, подняв линии. Железнодорожникам ничего не оставалось, кроме как рисковать и оставлять сопернику больше свободного пространства на своей половине поля. Дзюба стал почаще встречаться с мячом, но всё равно долго не угрожал воротам «Спартака». У Артёма были причины для недовольства, в том числе вводом мяча от Лантратова. Но экс-капитан сборной России должен привыкать, что такой поддержки, как в «Зените», у него в «Локо» не будет. Галактионов, стремясь найти лучшие сочетания, ненадолго поменял местами Пиняева с Камано. Гвинейцу это, наверное, понравилось больше: он мог бы оба тайма отыграть на дальнем фланге от скамейки – дотуда тренерская критика не долетает. А после часа с небольшим Галактионов и вовсе заменил Пиняева. Дебют у Сергея получился не самым ярким.

«Спартак» в позиционной обороне против активного противника был уже не так убедителен, как в игре «первым номером» и с высоким отбором. Ответные атаки у красно-белых не получались. Энергии оставалось всё меньше – Абаскаль отреагировал серией замен. За полчаса до конца на поле появился Промес. Но характер игры не менялся, и у Дзюбы с середины второго тайма стали появляться голевые моменты. После углового Артём продавил Денисова – пробил головой в штангу. В быстром контрвыпаде, случившемся из-за потери Пруцева, Дзюба бил в пустые ворота и не попал с левой!

В этот отрезок игры гол «Локомотива» назревал и состоялся за четверть часа до конца. Никто из спартаковцев не заблокировал подачу на Станислава Магкеева, на чей рывок не среагировал потерявший концентрацию на холоде Литвинов. «Спартаку» невероятно повезло, что Камано находился в офсайде и встал на пути движения Мартинса к Магкееву. Люксембуржец вряд ли помешал бы защитнику «Локомотива». Гол отменён справедливо, хотя в штабе Галактионова, возможно, думают иначе.

«Спартаку» по второму тайму и вспомнить нечего, кроме промаха Промеса в компенсированное время (момент ему создал Тавареш). Квинси пока не тот. Тем не менее команда Абаскаля победила и приблизилась к выходу в следующий раунд Кубка России.